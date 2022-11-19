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«Росэнергоатом» сообщил, что ЗАЭС пострадала из-за обстрела ВСУ

«Росэнергоатом» сообщил, что ЗАЭС пострадала из-за обстрела ВСУ

Представитель российской энергетической компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа поделился информацией о том, что ЗАЭС столкнулась с появлением повреждений, к которым привела очередная артиллерийская атака подконтрольных киевскому режиму боевиков.

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