Горная порода обрушилась на золоторудной шахте в Забайкальском крае

Олег Федоров / CHITA.RU На шахте в Забайкальского края произошло обрушение горной породы. По предварительной информации, погиб один человек, сообщили в Кемеровском военизированном горноспасательном отряде МЧС России.
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