Варшава захотела свергнуть Лукашенко в 2025 году. План уже готов. Но есть проблема – ответ Минска и Москвы полякам не понравится

© AP Photo / Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP Вчера 783 прочитали Предыдущая попытка Варшавы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии провалилась, однако польские стратеги не отказались от своих замыслов, пишет NDP.
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