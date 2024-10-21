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Царьград

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Умер главный противник Эрдогана Гюлен, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции

Умер главный противник Эрдогана Гюлен, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции

Фетхуллах Гюлен был вторым по влиятельности человеком в стране после президента Эрдогана.В США умер 83-летний проповедник Фетхуллах Гюлен — главарь организации FETO, которую Турция объявила террористической.

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