«Без русских вы ничто»: Пашинян обрадовал Азербайджан новым требованием убрать базу России из Гюмри

Премьер Армении Никол Пашинян снова заявил о ненужности базы ВС РФ в Гюмри и потребовал не бояться исключения страны из ОДКБ.
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какая отвратительная рожа!!! впрочем Путину он вроде нравится.....
«Лапти пусть идут в лаптляндию. Погрелись, фруктов поели – пора домой, к журавлям, березкам и тельняшкам на груди. А кавказцы между собой договорятся». А почему бы и России, следуя логике этого Геворка, не отправить всех кавказцев на родину... Договариваться! Их-то в России на-амного больше, чем русских на Кавказе. И, если выслать из России всех армян, пусть встают шеренгой на своей границе, если найдут её... Хотя... Азеры им помогут нарисовать границу. Вот пусть и договариваются.
Американцы добиваются своего....уже в который раз.
Думаю надо срочно помочь братской Армении и братскому Азербайджану- отправить на обе родины всех находящихся здесь их граждан и до кучи проверить правильность получения гражданства РФ представителями этих наций и при малейшем подозрении на неправильность получения лишать гражданства и тоже на родину. Российский народ этому решению будет очень сильно рад.
Пшик давно уже поехал крышей! Всед за Али! Кавказ - дело то-онкое...
«Так ведь с базой уйдут и погранцы. А кто же будет защищать довольно большую границу Армении, которая, к тому же, никак и нигде не оформлена окончательно?» - опасается Рафаиль К. - написал и не понял, что госграницы у Армении нет, а это означает, что ни какого распада СССР не было. Произошел захват территорий бандитами спортсменами-комсомольцами-рэкитменами. Кто не понимает, что такое государство, то лучше пусть не пишет всякую хрень.