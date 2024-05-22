"Аэрофлот" обязали выплатить компенсацию за аннулированные билеты на Пхукет

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию "Аэрофлот" выплатить 119 тысяч за разрыв договора авиаперевозки россиян, купивших билеты на Пхукет из Екатеринбурга с пересадкой в Москве и обратно за 49 тысяч 254 рубля.