"Аэрофлот" обязали выплатить компенсацию за аннулированные билеты на Пхукет

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию "Аэрофлот" выплатить 119 тысяч за разрыв договора авиаперевозки россиян, купивших билеты на Пхукет из Екатеринбурга с пересадкой в Москве и обратно за 49 тысяч 254 рубля.
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