В Иванове полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иваново у одного из домов по улице Станкостроителей задержали 22-летнего жителя поселка городского типа Ильинское-Хованское.
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