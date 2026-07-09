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Пункт-А

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За полгода синие «Волгобасы» перевезли в Астрахани более 20 млн пассажиров

За полгода синие «Волгобасы» перевезли в Астрахани более 20 млн пассажиров

Особое внимание – доступности общественного транспорта. Астраханский филиал НТА продолжает демонстрировать рост показателей работы: по итогам первого полугодия сотрудники парка обслужили более 20 млн пассажиров - на 1,8 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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