За полгода синие «Волгобасы» перевезли в Астрахани более 20 млн пассажиров

Особое внимание – доступности общественного транспорта. Астраханский филиал НТА продолжает демонстрировать рост показателей работы: по итогам первого полугодия сотрудники парка обслужили более 20 млн пассажиров - на 1,8 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.