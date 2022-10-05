Гигантский гриб на 14 кило нашёл любитель тихой охоты под Волгоградом

Местные жители охотно делятся своими находками в социальных сетях.фото предоставлено сообществом «Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY»--> Грибной трофей в 14 килограммов 250 граммов нашёл в хуторе Деминском под Волгоградом местный житель Данил Сытилин.