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Гигантский гриб на 14 кило нашёл любитель тихой охоты под Волгоградом

Гигантский гриб на 14 кило нашёл любитель тихой охоты под Волгоградом

Местные жители охотно делятся своими находками в социальных сетях.фото предоставлено сообществом «Новоаннинский сегодня NOVO_TODAY»--> Грибной трофей в 14 килограммов 250 граммов нашёл в хуторе Деминском под Волгоградом местный житель Данил Сытилин.

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