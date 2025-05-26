Эксперт дала советы по использованию ИИ для подготовки к собеседованию

Первый шаг к успешному прохождению собеседования — тщательная подготовка. Собеседование — это всегда стресс, но искусственный интеллект (ИИ) может помочь почувствовать себя более подготовленным и уверенным, отметила эксперт Executive search, основатель HR-агентства TashikaGroup Ташика Юрченко.
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