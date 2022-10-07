В Сети вышел первый тизер мультфильма по Super Mario

Компания Nintendo продемонстрировала первый тизер мультфильма по вселенной Mario. Видео, в котором самый известный водопроводчик спасает свой сказочный мир, был опубликован на YouTube-канале студии Illumination, занимающейся созданием экранизации.
Компания Nintendo продемонстрировала первый тизер мультфильма по вселенной Mario. Видео, в котором самый известный водопроводчик спасает свой сказочный мир, был опубликован на YouTube-канале студии Illumination, занимающейся созданием экранизации.
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