smi.today

3 910 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    По-моему, уже пора наносить ракетные удары по столицам Гейропки и СШа.От восторга до уж...
  • Надежда Никитина
    Лизе с трассы, Шольцу, Макрону, Фон Дер дяйн, Хабеку, Бербок и всей прибалтийской шушаре надо срочно ехать в Киев, по...Военкор Руденко: ...
  • Надежда Никитина
    Если это правда, то хорошая новость. Азовцы уже не люди, они должны быть все уничтожены.Экс-депутат Рады ...

В Сети вышел первый тизер мультфильма по Super Mario

В Сети вышел первый тизер мультфильма по Super Mario

Компания Nintendo продемонстрировала первый тизер мультфильма по вселенной Mario. Видео, в котором самый известный водопроводчик спасает свой сказочный мир, был опубликован на YouTube-канале студии Illumination, занимающейся созданием экранизации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх