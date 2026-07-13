Путин передал активы производителя красок Pinotex во временное управление

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов нидерландской Akzo Nobel во временное управление компании «Развитие строительных активов» (РСА), которая до этого получила под управление активы российской «дочки» производителя каменной ваты Rockwool.
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