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В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

Выборы на Украине пройдут лишь после окончания боевых действий. О сроках начала нового электорального цикла высказался в интервью для газеты Corriere della Sera глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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