Инвесторы из ОАЭ готовы купить ЮниКредит Банк с дисконтом

У российского подразделения Unicredit появились потенциальные покупатели — инвесторы из ОАЭ, готовые приобрести ЮниКредит Банк с дисконтом 60%, как того требует законодательство РФ, сообщает «Коммерсант».
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