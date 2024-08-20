В Приморье перед 1 сентября взлетели цены на канцелярию

Некоторые родители предпочитают собирать детей к школе в августе. Вроде бы и выбора на прилавках становится больше, да и к этому времени все магазины заполняются нужной учебной литературой и пособиями, только вот цены на канцелярию к этому времени неприлично взлетают, делится с корреспондентом PRIMPRESS Юлия Пипко, управляющая консалтинговой компании «ЮнионД».
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