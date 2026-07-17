Царьград Коллаж Царьграда В октябре 2025 года прошла почти незамеченной информация о том, что Новосибирский областной суд (председатель – Людмила Симанчева) приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Фархода Рахимзоду к 23 годам заключения (+150 тыс.
Рекорд «гуманизма» поставлен в Новосибирске. Попытка скрыть скандальный приговор провалилась
Комментарии
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Александр Александров
То есть Вы считаете хорошим указ, нарушавший права и свободы в царской России и одновременно говорите, что в царской России обеспечивались права личности? Вам не кажется, что это похоже на шизофрению?
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4 н.
Ингерман Ланская
вы не по адресу со своими претензиями - ни про права в РИ, ни про нарушение прав в РИ я никогда ничего не говорила. А вот то, что в отношении некоторых можно и нужно вводить ограничения прав и свобод - это я поддерживаю. Права и свободы не всем под силу "нести". Кого-то и ограничить не грех - для их же блага.. ну и , конечно, для блага окружающих
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4 н.
Александр Батт
Уже ответил. Цари защищали коренное население. И правильно делали.
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4 н.
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