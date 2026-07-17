Рекорд «гуманизма» поставлен в Новосибирске. Попытка скрыть скандальный приговор провалилась

То есть Вы считаете хорошим указ, нарушавший права и свободы в царской России и одновременно говорите, что в царской России обеспечивались права личности? Вам не кажется, что это похоже на шизофрению?

Ингерман Ланская

вы не по адресу со своими претензиями - ни про права в РИ, ни про нарушение прав в РИ я никогда ничего не говорила. А вот то, что в отношении некоторых можно и нужно вводить ограничения прав и свобод - это я поддерживаю. Права и свободы не всем под силу "нести". Кого-то и ограничить не грех - для их же блага.. ну и , конечно, для блага окружающих