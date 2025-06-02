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Царьград

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Сколько продлятся переговоры России и Украины в Стамбуле? В Турции сделали заявление

Сколько продлятся переговоры России и Украины в Стамбуле? В Турции сделали заявление

Переговоры между делегациями России и Украины пройдут во дворце Чираган в Стамбуле. Дипломатический источник в Анкаре сообщил о плановом начале встречи в 13:00 по московскому времени.

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