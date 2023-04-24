enciclopediya-geografa

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Говорили "иногда по-русски, но по-английски", "мой парень свободно говорит по-английски" и "мы девушки позитивные", н...Сравниваю Тбилиси...
  • Зоя Жук
    Ужас, проще мужчине куклу резиновую купить. Да и красота японок под сомнением. Те что на фото делали пластику глаз. В...Экзотичные японки...
  • Людмила Абрамова
    очень жаль , что мер города на это внимание не обращает,жалко ЛебедяньМалоизвестный гор...

Долгая дорога в этот отель на природе только усиливает вау-эффект от его удивительной атмосферы

Долгая дорога в этот отель на природе только усиливает вау-эффект от его удивительной атмосферы

﻿﻿Долгий путь в этот отель на природе только усиливает вау-эффект от прекрасной атмосферы. Представьте пустыню и красоту лесов на границе Тверской области, огромное озеро и прибрежный холм, на котором стоит самый большой бревенчатый дом в России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх