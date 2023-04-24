Долгая дорога в этот отель на природе только усиливает вау-эффект от его удивительной атмосферы

﻿﻿Долгий путь в этот отель на природе только усиливает вау-эффект от прекрасной атмосферы. Представьте пустыню и красоту лесов на границе Тверской области, огромное озеро и прибрежный холм, на котором стоит самый большой бревенчатый дом в России.