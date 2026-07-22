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Царьград

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Росстат: Продажи зерна и масличных культур значительно выросли

Росстат: Продажи зерна и масличных культур значительно выросли

Сельхозорганизации России в июне увеличили продажи зерна на 15,4% до 3,2 млн тонн. Продажи пшеницы выросли на 24,6%, кукурузы снизились на 14%.

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