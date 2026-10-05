Фоторепортаж со Дня германского единства в Бремене: кто и как празднует новый миропорядок

Каждый год 3 октября Германия отмечает объединение ФРГ и ГДР, произошедшее в 1990 году. Этот официальный праздник называется Днем германского единства, но в народе его иронично именуют днем национального траура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым