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Фоторепортаж со Дня германского единства в Бремене: кто и как празднует новый миропорядок

Фоторепортаж со Дня германского единства в Бремене: кто и как празднует новый миропорядок

Каждый год 3 октября Германия отмечает объединение ФРГ и ГДР, произошедшее в 1990 году. Этот официальный праздник называется Днем германского единства, но в народе его иронично именуют днем национального траура.

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