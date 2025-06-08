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"Матч ТВ": футболист сборной Израиля Даса покинул Эстонию, избежав полиции

"Матч ТВ": футболист сборной Израиля Даса покинул Эстонию, избежав полиции

Похвалившего Россию футболиста сборной Израиля Эли Дасу выпустили из Эстонии, сообщает "Матч ТВ". По информации источника, полицейские, намеревавшиеся провести допрос бывшего футболиста московского "Динамо", не смогли этого сделать.

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