На Украине разгорелся скандал после потери американского истребителя F-16

На Украине начался скандал после крушения переданного киевскому режиму истребителя F-16. Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал открыть уголовное дело против депутата Верховной рады Марьяны Безуглой.
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