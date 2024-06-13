В ГД призвали работодателей стимулировать сотрудников следить за здоровьем летом

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение регулярно проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары.
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