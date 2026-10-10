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Спорт Уик-Энд

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Удаление защитника «быков» Тормены в матче с «Зенитом». Что сказал экс‑арбитр ФИФА

Удаление защитника «быков» Тормены в матче с «Зенитом». Что сказал экс‑арбитр ФИФА

Главный арбитр матча «Краснодар» - «Зенит» Инал Танашев верно удалил с поля защитника «быков» Витора Тормену, заявил в эфире «Матч ТВ» бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

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