Сотни россиян мобилизовали на СВО по ошибке: что с ними сейчас и планируется ли новый призыв мобилизованных на спецоперацию Елена ГалицкаяВ сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, и сотни россиян были ошибочно призваны в ходе этой операции.