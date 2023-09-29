Сотни россиян мобилизовали на СВО по ошибке: что с ними сейчас и планируется ли новый призыв мобилизованных на спецоперацию Елена ГалицкаяВ сентябре 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, и сотни россиян были ошибочно призваны в ходе этой операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии