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Царьград

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Группировка "Восток" уничтожила украинскую технику и 130 военных в ДНР

Группировка "Восток" уничтожила украинскую технику и 130 военных в ДНР

Военнослужащие группировки "Восток" нанесли удар по украинским бригадам в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, уничтожив технику и более 130 военных.

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