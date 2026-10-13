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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сандро Шварц: «Я совсем не эксперт в пиве, скорее выпью белого вина. Если поздний вечер и речь о крепком, то можно поговорить о джин-тонике»

Экс-футболист « Краснодара » и « БроукБойз » Федор Смолов обсудил пиво с главным тренером « Динамо » Сандро Шварцем в новом выпуске Smol Talk.

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