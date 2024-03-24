Локализация комплектующих: мосты, редукторы и коробки передач для «Кировца»

Петербургский тракторный завод (ПТЗ) запустит новый цех по выпуску мостов, коробок передач и редукторов для своих тракторов и спецтехникиСЕРГЕЙКОНЬКО/ТАСС Свои комплектующие взамен китайскихчитайте на monocle.