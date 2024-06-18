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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту отравления салатом лобио

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту отравления салатом лобио

В Нижнем Новгороде продолжается расследование по факту отравления салатами лобио, которое могло вызвать ботулизм у нескольких десятков человек.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну сколько можно твердить на сайтах, идёт планомерное истребление наших коренных народов, через все, а в этом наши враги очень креативны, не надо  идти на халяву с доставкой, даже сейчас когда жара в этом регионе все пропадает пока доедет гонец с пищей, да и стараются в бизнесе  все продать даже просрочку, потушив, отварив, и о ля ля лоху курьер отвёз! Надо срочно заканчивать с толерантным мориторингом на проверки всех предприятий общепита, тем более они сейчас почти все в руках &quot;ценных специалистов&quot;! Купленные лицензии, купленные медкнижки и т д
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