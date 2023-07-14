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Сергей Лавров принимает участие в СМИД Восточноазиатского саммита в Джакарте

Сергей Лавров принимает участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита. Сегодня глава российского МИД и госсекретарь США Энтони Блинкен принимают участие в заседании министров иностранных, передают «Аргументы недели».

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