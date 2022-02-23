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В ДЧС Мангистау рассказали о работе спасателей за неделю

В ДЧС Мангистау рассказали о работе спасателей за неделю

С 14 по 20 февраля подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 24 раза выезжали по тревоге, в том числе один раз - на пожары, 18 - на случаи горения и три - на проведение аварийно-спасательных работ.

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