Посол Ирана Джалали: всеобъемлющий договор с РФ могут подписать на саммите БРИКС

Договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем партнерстве могут подписать на саммите БРИКС в Казани в октябре, при этом подписание документа могут и отложить на отдельную встречу сторон в одной из столиц государств.
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