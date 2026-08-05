SkyFru выполнила первый рейс из Бишкека в Москву

SkyFru запустила новый рейс по маршруту Бишкек — Москва, первый полет прибыл в Домодедово. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-300, сообщили в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
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