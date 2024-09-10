Алексей Надёжин
Блог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Алексей Надёжин

1 029 подписчиков

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Раз дешёвые фуфло Покупайте Лампочки Чубайся  Только её изготовить Она 800 рубликов Светит Не приведи Бог Даже в ныне...Лампочки ЭРА и OS...
  • Дружеское приглашение Петр Пронин
    Я уже 2 года такое делаю, но использую SSD WDGreen на 480 Гб. Диск надёжный и высокопроизводительный. Вместо установк...Как я решил пробл...
  • Walery
    Ни одна лампа не проработала 30000 час.  Обычно перегорает один светодиод в последовательной цепочке.  Заменить пробл...Лампочки ЭРА и OS...

Самый эффективный способ электрического отопления: тепловой насос

Самый эффективный способ электрического отопления: тепловой насос

Вчера у меня на даче установили тепловой насос. Он позволяет эффективно отапливать дом даже в сильные морозы, тратит на это существенно меньше электричества, чем любая другая система электроотопления, а заодно может охлаждать воздух в доме при необходимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх