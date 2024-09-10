Самый эффективный способ электрического отопления: тепловой насос

Вчера у меня на даче установили тепловой насос. Он позволяет эффективно отапливать дом даже в сильные морозы, тратит на это существенно меньше электричества, чем любая другая система электроотопления, а заодно может охлаждать воздух в доме при необходимости.
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