МВД: мошенники под предлогом диспансеризации похищают данные с "Госуслуг"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мошенники крадут личные данные жертв из профилей на портале "Госуслуги" путем звонка, во время которого они представляются сотрудниками медучреждений и предлагают пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.