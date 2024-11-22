На «кольце дьявола» заработали светофоры

На площади Кирова на Затулинке установили светофоры, которые должны помочь разгрузить «кольцо». В Кировском районе Новосибирска на площади Кирова, которую горожане прозвали одним из «колец ада» и «колец дьявола», заработали светофоры.
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