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Вятка Областная

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В Кирове по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело

Следователем отделения по расследованию ДТП СУ УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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