Газета Труд

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Елена Толстая: Старайтесь каждый день получать от жизни удовольствие

Елена Толстая: Старайтесь каждый день получать от жизни удовольствие

В конце июля открылось народное голосование литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Одна из книг, участвующих в ней — «ЛибиДО и ПОСЛЕ» психолога, сексолога, антикризисного терапевта и ведущей телеканала «Доктор» Елены Толстой.

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