Елена Толстая: Старайтесь каждый день получать от жизни удовольствие

В конце июля открылось народное голосование литературной премии в области медицины «Здравомыслие». Одна из книг, участвующих в ней — «ЛибиДО и ПОСЛЕ» психолога, сексолога, антикризисного терапевта и ведущей телеканала «Доктор» Елены Толстой.