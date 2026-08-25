ПСЖ посвятил ролик двум выходам Сафонова в матче с «Ренном»

Пресс-служба ПСЖ посвятила отдельный ролик двум эпизодам с участием Матвея Сафонова в матче первого тура чемпионата Франции с «Ренном», в которых российский вратарь действовал далеко за пределами штрафной площади.
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