Мигрантские сводки Создано с помощью нейросети "Шедеврум" 10-летняя девочка попала под пресс детей-мигрантов, но после избиения в школе учителя даже не вызвали ей скорую помощь, обвинив в провокации и агрессии.
«Она сама виновата»: Сардабек, Нурислам и Раяна утверждают, что русская школьница избила сама себя
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
То есть девочка должна была ходить с сотрясением мозга? До эпилепсии или других необратимых процессов? Думаете мать не увидела ссадин и синяков? И не сравнивайте себя с девочкой, будь она мальчиком может быть и дала бы отпор, но один на один, а не против троих, ведь во времена ваших драк отношения не выяснялись "толпой на одного" и был закон "до первой крови", а тут кровь, похоже, стала только триггером бить дальше.
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Зверей в клетку а потом со всей зверосемьей в кишлак, учителя уволить за предложение перевести девочку в другую Школу, здесь явно проплата и уход от ответственности!!! Ишачье ржавое!!!!
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3 час.
Юрий Белов
Ну что фантасты про *дрючжбу народов* , запускающие в страну дикарей , когда дойдёт до ваших *светлых умов* , что с первобытными - НАМ НЕ УЖИТЬСЯ НИ КАК ?!
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1 час.
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