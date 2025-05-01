«Она сама виновата»: Сардабек, Нурислам и Раяна утверждают, что русская школьница избила сама себя

НП

Наталья Павлова

То есть девочка должна была ходить с сотрясением мозга? До эпилепсии или других необратимых процессов? Думаете мать не увидела ссадин и синяков? И не сравнивайте себя с девочкой, будь она мальчиком может быть и дала бы отпор, но один на один, а не против троих, ведь во времена ваших драк отношения не выяснялись "толпой на одного" и был закон "до первой крови", а тут кровь, похоже, стала только триггером бить дальше.