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Царьград

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"Неуправляемые чушки": русские инженеры научились глушить Starlink

"Неуправляемые чушки": русские инженеры научились глушить Starlink

Новейшая система РЭБ способна перевернуть ситуацию на поле боя, лишив вражеских дроноводов связи.Разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач объяснил принцип действия новых отечественных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна купол гарант", способных глушить американскую спутниковую систему Starlink, которую используют Вооружённые силы Украины.

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