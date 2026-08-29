"Неуправляемые чушки": русские инженеры научились глушить Starlink

Новейшая система РЭБ способна перевернуть ситуацию на поле боя, лишив вражеских дроноводов связи.Разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач объяснил принцип действия новых отечественных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна купол гарант", способных глушить американскую спутниковую систему Starlink, которую используют Вооружённые силы Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Директор школы в ...
- Трамп назвал Ким ...
- ВМ Две цифры сказали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым