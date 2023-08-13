"Судьба была предрешена": волна погубила рыбака в Кунашакском районе

ВГ

Владимир Гусев

Три моих товарища на Оби погибли по одной и той же причине, при перевороте"люминек"в течении 20 лет. Противоположный от переворота борт бьёт по голове и человек теряет сознание и захлёбывается. Все они были, по результатам вскрытия почти немедленно поднятого трупа, с черепно мозговыми травмами, все плавали как рыбы. А утопление было вторично - следствием, так сказать, бессознательного состояния. Так что будьте осторожны!!!