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"Судьба была предрешена": волна погубила рыбака в Кунашакском районе

"Судьба была предрешена": волна погубила рыбака в Кунашакском районе

Лодка перевернулась в 150 метрах от берега.Два местных жителя пошли на рыбалку на озеро Чебакуль в Кунашакском районе Челябинской области.

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Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Три моих товарища на Оби погибли по одной и той же причине, при перевороте&quot;люминек&quot;в течении 20 лет. Противоположный от переворота борт бьёт по голове и человек теряет сознание и захлёбывается. Все они были, по результатам вскрытия почти немедленно поднятого трупа, с черепно мозговыми травмами, все плавали как рыбы. А утопление было вторично - следствием, так сказать,  бессознательного состояния. Так что будьте осторожны!!!
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