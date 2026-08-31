Врач Казаченко объяснил, почему не рекомендуется пить кофе сразу после пробуждения

Утреннее употребление кофе является привычным ритуалом для многих людей. Однако врач-сомнолог Александр Казаченко, кандидат медицинских наук, в интервью для «Доктор Питер» объяснил, почему пить кофе сразу после пробуждения не рекомендуется.