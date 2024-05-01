Некоторым россиянам поднимут пенсии с 1 мая: главное за сутки

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Нескольким категориям пенсионеров поднимут пенсии, в Белом доме отрицают, что Россия сбила шесть ракет ATACMS над Крымом, в Грузии продолжаются антиправительственные протесты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии