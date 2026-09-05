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Пятый канал

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Михаил Шуфутинский стал народным артистом России

Михаил Шуфутинский стал народным артистом России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу и композитору Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста Российской Федерации.

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