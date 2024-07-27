Сомов прокомментировал вылет в полуфинальном заплыве Олимпиады

Евгений Сомов подвел итоги выступления на Олимпиаде. Российский пловец Евгений Сомов поделился впечатлениями от выступления на Олимпиаде и прокомментировал вылет в полуфинальном заплыве на дистанции 100 метров брассом.
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