Россиянам пригрозили тюрьмой за найденные деньги

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

Нашедший деньги или какие-либо ценные вещи россиянин обязан принять все необходимые меры, чтобы отыскать владельца потерянного, предупредил адвокат, правозащитник, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.