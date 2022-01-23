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Россиянам пригрозили тюрьмой за найденные деньги

Россиянам пригрозили тюрьмой за найденные деньги

Нашедший деньги или какие-либо ценные вещи россиянин обязан принять все необходимые меры, чтобы отыскать владельца потерянного, предупредил адвокат, правозащитник, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

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