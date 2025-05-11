«Показали отличную выучку и мужество»: Путин отметил героизм бойцов КНДР при освобождении Курщины

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) проявили профессионализм и мужество в ходе операций по освобождению Курской области.
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