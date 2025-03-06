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Московский комсомолец в Израиле

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Вместо тюрьмы детоубийцу отправили на лечение

Вместо тюрьмы детоубийцу отправили на лечение

Окружной суд Тель-Авива удовлетворил просьбу прокуратуры и оправдал Сигаль (Яну) Ицкович по делу об убийстве ею 6-летнего сына Лиама, постановив направить ее на принудительное лечение в закрытую психиатрическую клинику на 25 лет .

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