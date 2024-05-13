Жители Казани готовы потратить на косметический ремонт 2,3 млн

Жители Казани готовы потратить на косметический ремонт 2,3 миллиона рублей, сообщают «Известия». Средние затраты казанцев на ремонтные работы превышают расходы москвичей (2,18 миллиона рублей) на 5,5% и почти на 40% больше, чем средние расходы по России (1,65 миллиона рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии