Жители Казани готовы потратить на косметический ремонт 2,3 млн

Жители Казани готовы потратить на косметический ремонт 2,3 миллиона рублей, сообщают «Известия». Средние затраты казанцев на ремонтные работы превышают расходы москвичей (2,18 миллиона рублей) на 5,5% и почти на 40% больше, чем средние расходы по России (1,65 миллиона рублей).